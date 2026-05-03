◇セ・リーグ巨人0―3阪神（2026年5月3日甲子園）巨人の先発・井上温大投手は6回5安打3失点（自責2）と粘ったが3敗目を喫した。試合後は「自分の中ではいいピッチングできたなとは思うんですけど、6回は上位打線に回る中で、先頭の中野さんを切ってれば流れも変わったので、反省点はそこかなと思いますね」と振り返った。反省点に上げた6回は先頭の中野に中前打を許すと、続く森下に二塁打を浴びて無死一、三塁。佐藤