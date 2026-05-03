【北京＝東慶一郎】第２次世界大戦後、日本の戦争責任を裁いた東京裁判の開廷から３日で８０年となったのに合わせ、中国が対日批判を展開している。官製メディアも一斉に特集し、高市政権をけん制する「宣伝戦」を行っている。１９４６年５月〜４８年１１月に開かれた東京裁判では、日本の指導者らが有罪判決を受けた。中国外務省報道官は３日、「８０年後の今なお軍国主義の害毒は消えていない」と主張する声明を発表し、日