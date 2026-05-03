ＴＷＩＣＥの日本人メンバー３人によるユニット・ＭＩＳＡＭＯが１日に東京都内で行われた、ＪＩＮＳの姉妹ブランド「ＲＩＭ（リム）」のイベントに出席し、メガネに合わせたデニムコーデに注目が集まった。ブランドアンバサダーに就任。ＭＩＮＡはゆったりデニムパンツに黒ジャケット、ＳＡＮＡはキュートな短い丈のデニムワンピ、ＭＯＭＯは薄い白トップスに細身デニムパンツで登場した。３人とも腰の位置が高く、長い足で