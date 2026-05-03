元参議院議員のガーシーが２日に自身の「Ｘ」を更新。芸能人の面白さを論じることについて持論を語った。「Ｘ」を更新したガーシーは「何回もゆうけど、一般人が誰をおもろい、おもんないゆうの自由やろ？」と確認。「別にええやん。それぞれ個人の趣味あるしな！オレは紳助さん大好きやけど、嫌いな人もおるやろし。それをＳＮＳでつぶやくのも自由やろ笑笑」と指摘した。それよりも、芸能人がそのような発言に賛同するこ