◆学生アメフト▽春季交流戦関学大２０―３日大関学大が３年ぶりとなった日大との“伝統の一戦”を制した。両チーム無得点の一進一退の攻防が続き、第２Ｑ残り３秒の松井勇樹（４年）のフィールドゴールで３点を先制。第３Ｑに入るとＱＢ星野太吾（３年）のパスが通り始め、ＷＲ小段天響（４年）が同１分２９秒に３８ヤード、第４Ｑ４分５９秒に２９ヤードのパスをエンドゾーンでキャッチ。相手には最後までタッチダウンを許