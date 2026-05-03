「謎解きの仕掛人」として人気のクリエイター・松丸亮吾のオフショットが話題になっている。３日までに更新したインスタグラムに「クイズ間違えて頭抱えたら髪ボサボサになっちゃった！反省！！」と記すと、日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）の生放送中の一幕を披露。クイズ不正解に悔しがり、ボサボサヘアになる松丸の様子が公開された。この投稿に「ぽわぽわだー！！めっちゃ