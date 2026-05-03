【モデルプレス＝2026/05/03】タレントのおのののかが5月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘の姿を公開した。【写真】334歳美人タレント「可愛すぎる」娘公開◆おのののか、娘公開おのは「ケーキ買うついでにおさんぽ」とラグジュアリーなホテルのソファーで撮影した娘のショットを投稿。ピンクのふわりとしたワンピースを着用した娘が、片手を顎に、もう一方の手を膝に乗せたポーズで座り、口角を上げてカメラの方を向い