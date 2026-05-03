おでかけやレジャーが増えるゴールデンウィーク。転んだりぶつけたりして、「頭を打ってしまった！」という場面に出くわすこともあります。そんなときに慌てないために、知っておきたい対処法をクイズ形式でご紹介。迷いがちな選択を確認しながら、落ち着いて行動できるよう備えておきましょう。転んで、頭を強打。意識はあって、出血はないけど……A 意識や反応があればOKB 24時間は様子をみる正解は……B 24時間は様子をみるぶつ