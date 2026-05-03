韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が2026年5月3日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（27）のマイナー降格の可能性を報じた。「ベッツの故障からの復帰が近づくにつれドジャース内野陣に緊張感」米国2年目のキムは今季、マイナーで開幕を迎えた。早期大リーグ昇格を目指す中、ムーキー・ベッツ内野手（33）が右脇腹を痛め負傷者リスト入りしたのに伴い、4月6日に大リーグに昇格した。今季