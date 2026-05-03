備前焼やグルメが楽しめるイベントが備前市で開かれています。（記者）「ＪＲ伊部駅前の通りを歩行者天国の状態にして祭りが開かれています。あいにくの雨模様ですが多くの人が訪れています」「備前焼まつり」は、備前市や岡山県備前焼陶友会でつくる実行委員会が毎年秋に開催しているイベントで「春」に開かれるのは今年が初めてです。 会場では、21の窯元や工房が備前焼を販売していて、訪れた人は色合いや手触りを確