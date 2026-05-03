5日こどもの日と連休最終日はお出かけ日和になりそうです。奄美地方はきょう梅雨入りしました。沖縄の梅雨入りの平年値は5月10日頃ですが、例年通り、すっきりしない天気が増えそうです。明日4日みどりの日北海道から北陸は雨道北地方は湿った雪に注意あすは前線を伴った低気圧が北日本を通過し、その後は寒気が流れ込むでしょう。北海道は断続的に雨で、道北地方を中心に湿った雪が降る所がありそうです。積雪になる地域もあ