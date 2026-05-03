中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京5月3日】中国外交部の報道官は3日、極東国際軍事裁判（東京裁判）が開廷から80年を迎えたことを受け、同裁判の意義を「人類の良心を問い、歴史に公正な審判を下した」と指摘、歴史的正義の否定と法的効力への挑戦は許されないと強調した。報道官は次のように述べた。極東国際軍事裁判は1946年5月3日、日本の無条件降伏に関する取り決めと連合国軍最高司令官が公布した「極