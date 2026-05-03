◇セ・リーグ巨人・戸郷―ヤクルト・奥川（東京ドーム）DeNA・竹田―広島・大瀬良（横浜）中日・中西―阪神・門別（バンテリンドームナゴヤ）◇パ・リーグ楽天・滝中―日本ハム・福島（楽天モバイル最強パーク宮城）西武・菅井―ソフトバンク・徐若熙（ベルーナドーム）オリックス・高島―ロッテ・小島（京セラドーム大阪）