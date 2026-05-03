■第41回静岡国際陸上競技大会（3日、静岡・小笠山総合運動公園静岡スタジアム）【出場選手】5月17日開催 ！ セイコーGGP陸上でノア・ライルズが国立競技場に再び！女子3000m障害では東京世界陸上で日本新記録をマークした齋藤みう（23、パナソニック）が貫禄の走り。序盤からトップに立つと、圧倒的なスピードで後続を突き放していく。日本記録更新とはならなかったが、大きなリードを保ったままフィニッシュ。力の差を見せつけレ