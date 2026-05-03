開幕した「博多どんたく港まつり」に登場した俳優の仲野太賀さん（右）と池松壮亮さん＝3日午後、福岡市福岡市で3日、ゴールデンウイーク（GW）恒例の「博多どんたく港まつり」が2日間の日程で始まった。メイン行事のパレードでは、NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で主演を務める俳優仲野太賀さんと、池松壮亮さんが登場。雨のため当初予定していたオープンカーではなくワゴン車での移動となったが、笑顔で手を振り、沿道からは大き