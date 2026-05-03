今年で4回目を迎える『第4回 横浜国際映画祭』のレッドカーペットが2日、赤レンガパークで行われた。『シーシュポスたちのまなざし』豊田ルナ、平野宏周、細田善彦、井上博貴監督が参加した。【写真】絶対領域ちらりな装いでレッドカーペットを歩いたあの豊田は胸元がざっくり開いたヌーディーなドレス姿で登場。レッドカーペットに集まったファンに笑顔で手を振っていた。『シーシュポスたちのまなざし』は、現代社会の中に