【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は２日、ドイツに駐留する米軍部隊５０００人の撤収計画に関し、さらに大規模な削減を予定していると明らかにした。米議会からは懸念の声が相次いでいる。トランプ氏はフロリダ州で記者団に、部隊の撤収について「大幅に削減する。５０００人よりもはるかに大きくなる」と語った。与党・共和党のロジャー・ウィッカー上院議員とマイク・ロジャース下院議員は２日、上下両院の軍