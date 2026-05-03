【J1百年構想リーグ WEST第14節】(ハナサカ)C大阪 1-1(PK4-3)福岡<得点者>[C]井上黎生人(45分+1)[福]碓井聖生(11分)<警告>[C]石渡ネルソン(35分)、田中駿汰(40分)主審:上村篤史└C大阪が相性のいい福岡を下して2連勝! GK中村航輔の活躍でPK戦を制す