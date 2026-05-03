[5.3 J1百年構想リーグWEST第14節 C大阪 1-1(PK4-3) 福岡 ハナサカ]セレッソ大阪がPK戦2連勝を飾った。J1百年構想リーグWEST第14節が3日に行われ、6位のC大阪はホームで9位のアビスパ福岡と対戦。1-1で90分が終了し、PK4-3で勝利を収めた。前回対戦の第2節ではアウェーのC大阪が2-0で勝利。このカード5連敗中の福岡が前半11分に先制した。カウンターから敵陣中央でボールを持ったFW碓井聖生が右足を一閃。強烈なシュートがク