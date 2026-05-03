[5.3 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第14節](沖縄県陸)※18:00開始主審:石丸秀平<出場メンバー>[FC琉球]先発GK 21 梅田陸空DF 3 菊地脩太DF 14 鈴木順也DF 27 船橋勇真MF 6 志慶眞巧洋MF 8 堀内颯人MF 11 石浦大雅MF 15 荒木遼太MF 17 加藤悠馬MF 39 庵原篤人FW 9 浅川隼人控えGK 50 川島康暉DF 22 神谷凱士DF 35 千葉和彦MF 7 茂木駿佑MF 13 岩本翔FW 19 佐藤未勇FW 23 曽田一騎FW 26 カル・ジェニングスFW 89 高木大輔監督平