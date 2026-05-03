[5.3 J1百年構想第14節 東京V 1-0 柏 味スタ]名誉挽回の今季初ゴールだった。東京ヴェルディは後半45分、途中出場のMF新井悠太が決勝ゴールを決め、柏レイソルを1-0で撃破。新井は試合後、フラッシュインタビューで「素直に嬉しい気持ちと、ここまでチームに貢献できなかったので一つほっとした気持ちがある」と喜びを語った。大卒2年目23歳の新井は前節・鹿島戦(○2-1)で後半21分から途中出場しながらも、同45分に途中交代と