【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ピラフ星人の最新曲「Shalala」のMVが、5月3日に公開された。 ■「ワクワクが止められない帰り道」をコンセプトにしたMVに 「Shalala」は、TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期EDテーマに起用されている、ピラフ星人のメジャーデビュー楽曲。6月17日にはCDのリリースも控えている。 本MVは「ワクワクが止められない帰り道」をコンセプトに、楽曲の持つ疾