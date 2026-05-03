◇パ・リーグオリックス0―3日本ハム（2026年5月3日エスコンF）劣勢の試合展開で、オリックス・入山が自らの役割を果たした。3点を追う7回2死一塁でこの日3安打のレイエスを迎えた場面で、2番手左腕・山田を救援。いきなり2ボールとするも、3球目の高め150キロ直球で右飛に打ち取り、難を逃れた。8回も続投して郡司、清宮幸、矢沢を3者凡退に。「火消し＆イニングまたぎ」の起用に応えた。厚沢投手コーチは「クイッ