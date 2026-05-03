松阪競輪場のF1「究極まつぶた杯ウィンチケット杯」が4日、開幕する。3日は前検が行われた。S級予選10Rに登場する山崎将幸（38＝宮城）は前走の玉野2日目から2連勝中。「いわき平の合宿に参加した時、新田祐大先輩に“サドルの位置が高すぎじゃない？”と言われたので下げたんです。そこから急に良くなった感じ」と良化の要因を説明した。具体的には「捲りを追走していても楽だし、ゴール前でも脚がたまっている。合宿疲れ