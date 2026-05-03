◇プロ野球 セ・リーグ 阪神3-0巨人※降雨コールド(3日、甲子園球場)7回降雨コールド勝ちを収めた阪神の藤川球児監督が勝利に貢献した選手らを称賛しました。先発は中4日で登板した才木浩人投手。藤川監督は7回を無失点11奪三振と力投をみせた右腕についてゲームにフォーカスし一点集中する姿に言及し「エースとしてチームを活気づけてくれた」と好投を称えました。一方、2番打者の中野拓夢選手は3安打とバットで貢献。藤川監督は