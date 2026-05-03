◇パ・リーグロッテ10―0西武（2026年5月3日ZOZOマリンスタジアム）ロッテの1番・藤原恭大が2号2ランで大勝に貢献した。2―0の2回1死一塁で西武・糸川から右翼へ。「打った瞬間、どうかなと思った。風があったので入ってくれるかな、と」と振り返った。試合後には毛利、ポランコと一緒にお立ち台に。ポランコが日本語で言った「ゼッコウチョウネ。イイコンディション」をまねて「「ゼッコウチョウね、いいコンディショ