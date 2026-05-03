高校野球の春季千葉県大会は3日、決勝と関東大会出場をかけた代表決定戦が行われた。決勝は専大松戸が3点を追う展開となったが、5回に無死一、三塁から2番・宮尾のセーフティースクイズ、さらに5番・苅部の二ゴロの間に2点目を挙げた。1点差の9回は1死満塁のチャンスに5番・苅部の中前打でサヨナラ処理。東京学館浦安を逆転で下して、千葉史上初の春4連覇となる8回目の優勝を飾った。関東大会出場決定戦では、拓大紅陵が1