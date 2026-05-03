「スペイン１部、オサスナ１−２バルセロナ」（２日、パンプローナ）サッカースペイン１部リーグ、バルセロナがアウェーのオサスナ戦に勝利したことで、３日に行われるエスパニョール−レアル・マドリード戦で２位のレアルが引き分けるか敗れるかすれば２季連続で通算２９回目のリーグ優勝が決まる状況になった。ハンジ・フリック監督は試合後の記者会見で「チーム、クラブ、サポーターのことを考えるととても幸せ。前半は特