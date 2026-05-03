「新しい地図」の稲垣吾郎、草〓剛、香取慎吾が、日本財団と共同で運営する「LOVE POCKET FUND」（愛のポケット基金）の令和6年能登半島地震支援プロジェクト第5弾「らいか堂」開所式が3日、石川・輪島市で行われた。同プロジェクトは令和6年能登半島地震、令和6年奥能登豪雨で甚大な被害を受けた方々へ向けた継続的な支援活動。輪島市市街地全体の復興に寄与するため、第5弾は地域住民、復興を支援する関係者、そして医療関係者ら