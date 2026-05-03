4月30日、女優の畑芽育（はためい）が都内でおこなわれた音楽イベント『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のノミネート作品発表会に登壇した。その華やかなビジュアルが話題となっている。「畑さんはアンバサダーとして、柔らかな光をまとったような金髪スタイルに、淡いカラーのドレスを合わせた装いで登場しました。透明感あふれる肌と相まって、会場の視線を一気に集めました」（芸能関係者）そして、この激変した “金髪姿” が思