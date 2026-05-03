歌手の工藤静香が2日にInstagramを更新。6月発売のニューアルバムのジャケット写真を披露すると、ファンから驚きの声が集まった。【写真】ほんとに50代!?美しいお腹あらわな工藤静香工藤が投稿したのは6月24日発売のニューアルバム『Dynamic』のジャケット写真。その中で工藤はシースルーの衣装でウエストも披露。鍛えられた美腹筋を公開している。彼女の投稿にファンからは「お腹すごい！」「ビックりしたぁ」「しーちゃ