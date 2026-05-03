◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１４節東京Ｖ１―０柏（３日・味の素スタジアム）柏は敵地で東京Ｖに０―１で敗れて５連敗となった。前半から７割以上ボールを支配するも決定機までは作れず。後半も柏がボールを握る時間帯が続き、同１１分には柏の山之内が右サイドを抜け出してエリア内で左足シュートを放つも、東京ＶのＤＦ鈴木に阻まれる。同２０分には途中出場のＦＷ細谷が裏に抜け出してＧＫと１対１のチャンスを迎