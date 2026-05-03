クロワデュノールがV中央競馬のG1天皇賞・春が3日、京都芝3200メートルで行われ、クロワデュノール（牡4、斉藤崇）とヴェルテンベルク（牡6、宮本）が並んでゴール。クロワデュノールに軍配が上がったが、写真判定に時間を要したため、民放の中継でハプニングが起きた。クロワデュノールは好スタートから5番手を追走。一方のヴェルテンベルクは道中、最後方だった。直線で早め先頭に立ったクロワデュノールを外からヴェルテ