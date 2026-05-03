◆春季高校野球神奈川県大会▽決勝横浜８―３横浜創学館（３日・横浜スタジアム）２００３年秋以来、２３年ぶりの県大会優勝を狙った横浜創学館が、横浜に逆転負けを喫した。敗戦の裏には、思わぬ手違いがあった。先発の川崎進太朗投手（３年）は本来、先発投手がＤＨ（指名打者）を兼任できる“大谷ルール”を適用し、「１番・投手兼ＤＨ」で出場するはずだった。しかし電光掲示板に表示されたのは「１番・投手」。４回まで