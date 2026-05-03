自身のXを更新ボクシングのWBC世界バンタム級王者の井上拓真（大橋）が3日、自身のXを更新。同級4位で元4階級制覇王者の井岡一翔（志成）に3-0（118-108、119-107、120-106）で判定勝ちを収めた2日の同級タイトルマッチ12回戦から一夜明け、悲劇に見舞われたことを明かした。チケット5万5000席が完売した東京ドームでの一戦。日本人男子として初の5階級制覇を狙った井岡から2、3回にダウンを奪い、8回を終えての公開採点は79-7