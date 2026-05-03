◆関西六大学野球春季リーグ戦▽第５節２回戦大商大１５―１大院大（３日・わかさスタジアム京都）大商大が大院大に連勝し、勝ち点を２とした。先発した大塚和真（４年＝市尼崎）が５回１失点と好投。リーグ戦初先発にして初勝利を挙げた。堂々たる投球だった。昨年までの８試合、今季３試合の登板はすべて救援。初先発のマウンドで、失点は失策からみで失った５回の１点のみ。「自分の実力が出せれば抑えられるかなと思っ