夏を予感させるような暑さの日には【セブン-イレブン】の「新作アイス」がおすすめ。季節の移り変わりに合わせてアイスのラインナップも、濃厚なコクを楽しむ冬アイスからさっぱりと食べられる夏アイスに少しずつ変わってきているよう。そこで今回は、見つけたら即カゴ推奨のアイスを紹介します。 あの立体アイスに新作が登場！ 「3Dフルーツポップス」は、昨年12月にセブン限定で発売された「3Dアイス」の新作。3