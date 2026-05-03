５月１日付のスポーツ報知一面（一部地域）で天皇賞・春の予想を披露した櫻坂４６の武元唯衣が、見事に３連複万馬券を的中。先月１９日の皐月賞に続いて連勝となった。「武元唯衣の私に推させて！！★」のＧ１コラム内で「阪神大賞典の勝ち方がめちゃくちゃ強かった」と本命に指名した２番人気のアドマイヤテラが３着。「長距離でも圧倒的な強さを見せて伝説が生まれる可能性も」と紹介した○クロワデュノールが、写真判定の末