子どもたちが工作などを楽しめるイベント「児童館フェスティバル」が、高松市のさぬきこどもの国で開かれました。 県内各地の児童館が協力して5つのワークショップを出展しました。訪れた子どもたちは透明な袋にカラフルなお花紙を詰めてオリジナルのこいのぼりを作ったり木片をデコレーションしてかわいらしいマスコット を作ったりして楽しんでいました。 （ 訪れた子ども ）Ｑ．頑張った部分は？「服」「ここ