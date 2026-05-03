憲法記念日の5月3日護憲団体が高松市でデモ行進を行い、改憲反対などを訴えました。（デモ行進）「日本国憲法の意義を、そしてその重要さをお互いに確認しようではありませんか」護憲派の市民団体などでつくる「平和憲法を生かす香川県民の会」が行ったものです。参加者は横断幕やのぼりを掲げ、憲法９条の大切さを訴えました。また、ジャーナリストで朝日新聞の編集委員を務める高橋純子さんが講演を行いました。