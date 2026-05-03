記事ポイント三承工業が建設業界・岐阜県初として「100億企業宣言」登録企業によるESGレポートを公開人的資本経営・防災・ガバナンス改革など社会課題解決と経済性を両立する取り組みを初めて「見える化」前内閣官房参与や東京大学・慶應義塾大学の有識者レビューを経て、マテリアリティを明示した改訂版を今後発行予定 岐阜市を拠点とする三承工業が、自社の環境・社会・ガバナンスへの取り組みをまとめた「ESGレポート2025