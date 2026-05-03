2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューやグッズが登場します。今回は、味変アイテムとして登場する「シーズニング」を入れて持ち運ぶことができる「スーベニアケース」を紹介します。 東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”シーズニング（ガーリック・トリュフ）、スーベニアケース付き