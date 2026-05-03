◇第173回天皇賞・春芝3200メートル（2026年5月3日京都競馬場）スタミナ自慢が顔をそろえた春の淀における名物G1「天皇賞・春」は1番人気のクロワデュノールが、写真判定の末にハナ差で制した。惜しくも2着は12番人気のヴェルテンベルク。3着には2番人気のアドマイヤテラが入った。天皇賞・春の連覇を狙った3番人気のヘデントールは5着。騎乗したルメールは「中団のポジションで冷静に走れました。向正面も勝ち馬の後ろ