パリのフランス料理店「ランブロワジー」を安發伸太郎さんが引き継いだのは、2025年10月のことだ。同店はミシュランガイドの三つ星を37年にわたり獲得してきた超名門で、「世界最高峰のフレンチ」と評されてきた。この伝統あるフランス料理店を引き継いだ安發さんが、独自の料理哲学を語った。【画像】安發伸太郎さんのオリジナル料理◆◆◆「料理は総合芸術」私は料理をアートとして捉えています。試作を繰り返して味