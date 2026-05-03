◇東京六大学野球春季リーグ戦第4週第2日明大13―3立大（2026年5月3日神宮）こんなスランプを経験したことがない明大の光弘帆高（4年＝履正社）が立大戦で復活した。開幕してから6試合、東大戦で1安打を放っただけで凡打を重ね打率は1割すら届かない。「打撃練習では感じがいいのに試合で打てない。どうしてなんだろう」と悩みは深かった。本来、中軸を任される男が8番まで打順を下げた。この日は第1打席でやっと2本目の