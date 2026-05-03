憲法記念日の5月3日、改憲派の集会に高市早苗総理が、自民党総裁としてビデオメッセージを寄せ、憲法改正に意欲を示した。【映像】高市総理「決断のための議論を」憲法改正に強い意欲高市総理はまず、「憲法記念日である本日5月3日、79年前である昭和22年のこの日に日本国憲法は施行されました。以来一度も改正されていません。国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を三大原理として掲げた現行憲法は、我が国の戦後の発展に大