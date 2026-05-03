西武戦に先発し、7回無失点で2勝目を挙げたロッテ・毛利＝ZOZOマリンロッテは投打がかみ合った。一回にポランコ、愛斗の適時打で2点を先制。二回は藤原が2ラン、三、五回は友杉が適時打、七回は松川が3点二塁打を放った。毛利は7回無失点で開幕戦以来の2勝目。西武は再び勝率5割を切った。西武に大勝し、笑顔で自撮りするロッテの（左から）毛利、藤原、ポランコ＝ZOZOマリン