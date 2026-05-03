日本テレビ「金曜ロードショー」枠で5月1日にスタジオジブリ『耳をすませば』（1995年公開）が放送。一方、番組公式Xの紹介に、声優・俳優の本名陽子が「違いますので訂正させてください」と反応した。【写真】『耳をすませば』本名陽子、金ローSNS情報の間違い指摘・訂正「金曜ロードショー」公式Xは「雫役を演じた本名陽子さんは、本作をきっかけに女優・声優として本格的に活動を開始！その後『ふたりはプリキュア』などで