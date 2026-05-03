自転車の交通違反に「青切符」を交付する制度の開始から１か月となり、長野県警は１日、４月中に男女３４人を検挙したと発表した。いずれも走行中にスマートフォンを使う「ながらスマホ」で、１０歳代〜３０歳代の若年層が全体の８割を占めた。県警交通指導課によると、３４人の内訳は、２０歳代が最多の１７人で、１０歳代が７人、３０歳代４人と続いた。４０歳代から７０歳代以上の各年代は１〜２人だった。「ながらスマホ」