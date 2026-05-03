憲法記念日の5月3日、護憲派の集会で共産党の田村智子委員長が憲法9条の堅持を訴えた。【映像】田村委員長「断じて許すわけにはまいりません」と高市政権を批判田村委員長は「『戦争反対、憲法守れ』。この声が幾度となく国会を包み込むという希望、かたや国会の中では改憲派が圧倒的な多数を占めるというかつてない危機、こういう下で5月3日、憲法記念日を迎えました。私はこの5・3集会は、どんなことがあっても揺るぎない、